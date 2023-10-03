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Маккарти допустил свою отставку с должности спикера в палате представителей США

Маккарти заявил, что может потерять пост спикера в палате представителей США

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Ken Cedeno/Reuters

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти допустил потерю своего поста, если за это проголосуют члены Демократической партии и пятеро однопартийцев-республиканцев. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«Если пять республиканцев присоединятся к демократам, то меня отстранят», — сказал он.

Кроме того, он выразил уверенность, что сумеет сохранить должность и без помощи демократов. Маккарти также подтвердил, что голосование по соответствующему вопросу пройдет во вторник.

3 октября спикер палаты представителей конгресса США заявлял, что не собирается сотрудничать с демократами в обмен на их голоса, для того, чтобы сохранить должность.

В этот же день член нижней палаты конгресса США, представляющий Республиканскую партию, Мэтт Гетц подал прошение об отставке Маккарти. Законодатель еще 2 октября сообщил журналистам о соответствующих планах. Свои намерения он объяснил тем, что парламенту страны необходимо новое и заслуживающее доверия руководство.

До этого спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти говорил, что он не будет отстранен от должности.

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