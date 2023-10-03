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Спикер Маккарти заявил, что не будет сотрудничать с демократами ради сохранения должности

Спикер Маккарти заявил, что не будет сотрудничать с демократами ради поддержки

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Evelyn Hockstein/Reuters

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти сообщил, что не собирается сотрудничать с демократами в обмен на их голоса, для того, чтобы сохранить должность. Заявление прозвучало после того, как республиканец Мэтт Гетц подал прошение об его отставке. Об этом Маккарти заявил в эфире канала CNBC.

«Они [демократы] ничего не просили. Я не собираюсь ничего предоставлять», — заявил Маккарти.

Он также отметил, что не просил у них «каких-либо особых условий или чего-то еще». Маккарти подчеркнул, что уважает любое решение, которое «кто-либо примет».

«Если я каким-то образом потеряю работу из-за того, что поддерживаю закон, потому что поддерживаю преемственность правительства, пусть будет так. Я просто собираюсь делать то, что правильно для американского народа, и продолжать работать в этом направлении», — подчеркнул спикер палаты представителей конгресса США.

До этого член нижней палаты конгресса США Мэтт Гетц подал прошение об отставке Кевина Маккарти.

Законодатель еще 2 октября сообщил журналистам о соответствующих планах. Свои намерения он объяснил тем, что парламенту страны необходимо новое и заслуживающее доверия руководство.

При этом в случае отстранения Маккарти от указанной должности среди членов республиканского большинства начнется борьба за назначение следующего спикера.

Ранее в палате представителей опровергли сделку с Белым домом по Украине.

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