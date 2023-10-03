Байден обсудил с союзниками помощь Украине

Президент США Джо Байден обсудил по телефону с американскими союзниками и партнерами оказание помощи Украине, пишет ТАСС.

«Сегодня утром президент Байден провел по телефону переговоры с союзниками и партнерами с целью скоординировать нашу постоянную поддержку Украины», — говорится в распространенном документе Белого дома.

В правительстве отметили, что сообщат о деталях разговора позже.

Нижняя палата Конгресса США в конце сентября приняла проект финансирования правительства на 45 дней, не предусматривающий поддержку Украины, 30 сентября. На таком варианте настаивала республиканская часть Палаты представителей.

Вместе с этим в США заявили, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией. Старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайан считает, что четырехмесячные атаки украинской армии не принесли «почти никаких положительных результатов». Также он обратил внимание на большие потери в военной технике и живой силе.

Ранее в США заявили о «волне шока» в Европе из-за приостановки финансирования Украины.