В Армении прокомментировали ратификацию Римского статута

Решение Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) не направлено против России. Об этом заявил вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян, передает ТАСС.

«Ратификация Римского статута никак не является недружественным актом против России или президента России, как это представляют некоторые наши российские коллеги», — сказал Аршакян.

Он выразил уверенность, что РФ и Армении удастся преодолеть возникшую напряженность в отношениях.

Римский статут МУС парламент Армении ратифицировал большинством голосов 3 октября. При этом депутаты из оппозиционных партий бойкотировали голосование и заявили, что оно противоречит конституции страны. Теперь документ должен подписать президент Армении, после чего он вступить в силу в течение 60 дней.

Решение Армении по ратификации уже прокомментировали в Кремле. Его официальный представитель Дмитрий Песков заявил, что российские власти считают ратификацию Римского статута некорректным решением с точки зрения двусторонних отношений стран.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ратификация статута создаст проблемы Армении.