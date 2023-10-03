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В Молдавии партии «ШОР» разрешили участвовать в выборах

Конституционный суд Молдавии разрешил партии «ШОР» участвовать в выборах

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Михай Карауш/РИА Новости

Конституционный суд (КС) Молдавии отменил запрет на участие членов оппозиционной партии «ШОР» в выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу КС Николая Рошку.

«Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционной статью 16, пункт 2, буква «е» Избирательного кодекса, решение является окончательным», — заявил Рошка.

Отмечается, что КС Молдавии постановил признать партию «ШОР» неконституционной и лишил ее членов права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Позже депутаты оппозиционной партии подали запрос по отмене запрета на участие в выборах на фоне митинга сторонников «ШОР».

До этого молдавский депутат от оппозиционной партии социалистов Богдан Цырдя заявлял, что считает Гагаузию аргументом для оппозиции против партии власти на местных выборах.

Он добавил, что местные элиты в Гагаузии сделали выбор, глядя на настроение жителей автономии.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.

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