В ЕС допускают пересмотр отношений с Азербайджаном

Евросоюз может пересмотреть связи с Азербайджаном, включая финансовую помощь, и применить санкции к отдельным лицам, пишет Reuters со ссылкой на документ европейского внешнеполитического ведомства. По информации агентства, причиной для таких шагов станет ухудшение ситуации в Нагорном Карабахе.

«В документе говорится, что ЕС может пересмотреть политическое взаимодействие, финансовую помощь и отраслевое сотрудничество, не вдаваясь в подробности. В нем не упоминается энергетический сектор Азербайджана», — говорится в тексте.

Как отмечает Reuters, пересмотр сотрудничества возможен в случае серьезных нарушений прав человека в регионе. Агентство добавляет, что в ЕС нет единой позиции по реакции на операцию Баку в Карабахе.

«Дипломаты говорят, что Франция, Германия и Нидерланды входят в число тех, кто настаивает на резких сигналах неодобрения в отношении Баку, в то время как другие страны, такие как Австрия и Венгрия, находятся на противоположном конце спектра», — подчеркивается в материале.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха. При этом боевые действия фактически проводились Азербайджаном на собственной территории — суверенитет Баку над регионом признают как в Ереване, так и Брюсселе.

Ранее в ЕС обвинили Россию в «предательстве» армян Карабаха.