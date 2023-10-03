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Володин предрек Армении проблемы из-за ратификации Римского статута

Володин: ратификация Римского статута МУС создаст проблемы Армении

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Армения приняла стратегически неверное решение, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на ратификацию в парламенте республики Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

»Ереван ратифицировал Римский статут. Это непродуманное, стратегически неверное решение, которое прежде всего создаст проблемы Армении и ее гражданам. Объяснить можно какое угодно решение и что угодно, но тем, кто принимал его, надо в первую очередь ответить: «Зачем?», — написал Володин.

Он добавил, что этот шаг противоречит выбору народов России и Армении.

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС 3 октября. Это решение поддержали 60 депутатов, против выступили 22 парламентария. Оппозиционные фракции бойкотировали голосование, назвав решение неконституционным. По заявлениям Еревана, ратификация нужна для того, чтобы добиться привлечения к ответственности Азербайджана за предполагаемые преступления против народа Карабаха. В частности, после сентябрьской двухдневной операции Баку, которая фактически привела к капитуляции сил непризнанной Нагорно-Карабахской республики и исходу этнических армян из региона.

Ранее в МИД России назвали последствия ратификации Римского статута Арменией.

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