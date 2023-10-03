В России допустили смену позиции Венгрии по Украине

Власти Венгрии, вероятно, изменят позицию по военной помощи Евросоюза для Украины, считает и. о. постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов, передает ТАСС. По его словам, это связано с тем, что Киев отказался от ограничений против венгерского банка.

«Под давлением Брюсселя Украина исключила один венгерский банк из списка спонсоров войны, в ответ Венгрия дала понять, что готова разблокировать выделение €500 млн военной помощи ЕС. Понятно, что теперь, скорее всего, венгры не станут блокировать принятие решений, которые требуют консенсуса», — отметил Логвинов.

Он добавил, что ситуация с банком может оказать влияние на позицию Венгрии как по Украине, так и России. Логвинов подчеркнул, что Брюссель уже готов разморозить для Будапешта €13 млрд, которые предназначаются ему в качестве внутренней европейской помощи.

Ранее в Венгрии заявили о нежелании давать Украине ни копейки из бюджета ЕС.