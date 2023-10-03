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В России допустили смену позиции Венгрии по Украине

Постпред РФ Логвинов считает, что Венгрия разблокирует помощь ЕС для Украины

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Marko Djurica/Reuters

Власти Венгрии, вероятно, изменят позицию по военной помощи Евросоюза для Украины, считает и. о. постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов, передает ТАСС. По его словам, это связано с тем, что Киев отказался от ограничений против венгерского банка.

«Под давлением Брюсселя Украина исключила один венгерский банк из списка спонсоров войны, в ответ Венгрия дала понять, что готова разблокировать выделение €500 млн военной помощи ЕС. Понятно, что теперь, скорее всего, венгры не станут блокировать принятие решений, которые требуют консенсуса», — отметил Логвинов.

Он добавил, что ситуация с банком может оказать влияние на позицию Венгрии как по Украине, так и России. Логвинов подчеркнул, что Брюссель уже готов разморозить для Будапешта €13 млрд, которые предназначаются ему в качестве внутренней европейской помощи.

Ранее в Венгрии заявили о нежелании давать Украине ни копейки из бюджета ЕС.

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