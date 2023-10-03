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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Песков: Путин 3 октября планирует провести совещание с членами Совбеза России

Президент России Владимир Путин во вторник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что российский лидер сейчас работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

«Ближе к вечеру президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — отметил Песков.

Он обратил внимание, что вопросы повестки дня этого совещания обнародуют.

22 сентября Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с соседями России. Он отметил, что объем работы большой и включает различные вопросы в сфере экономики, гуманитарного взаимодействия и безопасности в регионе. В мероприятии приняли участие главы ключевых российских силовых ведомств.

14 сентября Путин предложил Совету безопасности России обсудить развитие отношений с союзниками. В повестку дня внесли вопросы, касающиеся развития отношений с ближайшими соседями и союзниками РФ.

Ранее в Совбезе высказались об участии Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии.

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