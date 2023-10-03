В Кремле рассказали о будущей поездке Путина в КНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит Владимира Путина в Китай может состояться достаточно скоро. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга с журналистами.

По словам Пескова, поездка главы государства может произойти в ближайшее время.

Однако пресс-секретарь президента РФ пока не назвал точной даты поездки Путина в КНР.

Также Песков заметил, что у Путина есть приглашение посетить Северную Корею но он не планирует визита в КНДР.

До этого Путин отправил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину в связи с годовщиной основания республики. Как заметил российский президент, проект «Один пояс — один путь», в котором принимает участие в том числе Россия, будет способствовать улучшению отношений Москвы и Пекина. Гражданам Китая Путин пожелал процветания и счастья.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.