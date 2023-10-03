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В Кремле прокомментировали соглашение с Армений по Римскому статуту

Песков: соглашение отражает идею армянской стороны

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Павел Бедняков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал предложение Армении заключить с Россией двустороннее соглашение по Римскому статуту.

По словам Пескова, сейчас предложение представляет идею армянской стороны. Контакты между двумя сторонами проходят на разных уровнях.

«Нужно будет разбираться, могут ли в Армении превалировать одни акты над международными правилами, могут ли они обеспечить особые условия и сделать исключение. Но факт есть — Армения признала МУС (Международный уголовный суд), МУС — структура, которая является для нас непризнанной, и мы считаем незаконным, ничтожным решение МУС по президенту [России Владимиру] Путину», — пояснил Песков.

До этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев говорил, что ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС) является недружественным шагом по отношению к России.

По его словам, в армянском парламенте не нашлись силы, которые были бы способны остановить начавшийся процесс.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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