Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине заговорили о необходимости транзитных путей для экспорта зерна

Премьер Украины Шмыгаль: Киеву нужны транзитные пути для экспорта зерна

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Украина нуждается в транзитных путях для экспорта агропродукции, поэтому Киеву нужно «строить мосты, а не возводить стены» на своей западной границе. Такую мысль озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует РИА Новости.

«Нам нужны широкие транзитные пути для экспорта продовольствия. Это важно для устойчивости нашей экономики», — приводит слова чиновника сайт украинского правительства.

Шмыгаль также добавил, что, согласно прогнозам, в 2023 году Украина соберет на 10% больше урожая, чем в 2022-м.

Руководство ЕС сняло запрет на импорт украинского зерна 15 сентября, потребовав от Киева ввести контроль за вывозом агропродукции. С решением Еврокомиссии не согласились Польша, Венгрия и ряд других государств, которые в одностороннем порядке продлили эмбарго на поставки зерна из Украины. После этого Киев направил иски против этих стран в ВТО, а польские власти заявили, что налаживание отношений с украинскими коллегами потребует «титанических усилий».

Ранее Польша и Украина договорились перенести контроль за украинским зерном в Литву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий