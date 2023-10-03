На Украине заговорили о необходимости транзитных путей для экспорта зерна

Украина нуждается в транзитных путях для экспорта агропродукции, поэтому Киеву нужно «строить мосты, а не возводить стены» на своей западной границе. Такую мысль озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует РИА Новости.

«Нам нужны широкие транзитные пути для экспорта продовольствия. Это важно для устойчивости нашей экономики», — приводит слова чиновника сайт украинского правительства.

Шмыгаль также добавил, что, согласно прогнозам, в 2023 году Украина соберет на 10% больше урожая, чем в 2022-м.

Руководство ЕС сняло запрет на импорт украинского зерна 15 сентября, потребовав от Киева ввести контроль за вывозом агропродукции. С решением Еврокомиссии не согласились Польша, Венгрия и ряд других государств, которые в одностороннем порядке продлили эмбарго на поставки зерна из Украины. После этого Киев направил иски против этих стран в ВТО, а польские власти заявили, что налаживание отношений с украинскими коллегами потребует «титанических усилий».

Ранее Польша и Украина договорились перенести контроль за украинским зерном в Литву.