В Кремле рассказали, когда станут известны сроки визита Путина в КНДР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что пока Владимир Путин не собирается с визитом в Северную Корею.
«У него (Владимира Путина. — «Газета.Ru») есть приглашение, сроки будут согласовываться», — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что это вопрос может быть согласован в ходе визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР.
Также Песков пообещал позже сориентировать о сроках поездки президента в Китай.
23 сентября Сергей Лавров подтвердил, что в октябре может посетить КНДР.
До этого официальный представитель Кремля заявил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошел насыщенно, высокопоставленный гость ознакомился со множеством важных объектов.
Песков также сообщил, что ответный визит главы российского государства Владимира Путина в Северную Корею готовится в октябре.
Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».