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В Кремле рассказали, когда станут известны сроки визита Путина в КНДР

Песков заявил, что Путин пока не собирается в Северную Корею

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что пока Владимир Путин не собирается с визитом в Северную Корею.

«У него (Владимира Путина. — «Газета.Ru») есть приглашение, сроки будут согласовываться», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что это вопрос может быть согласован в ходе визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР.

Также Песков пообещал позже сориентировать о сроках поездки президента в Китай.

23 сентября Сергей Лавров подтвердил, что в октябре может посетить КНДР.

До этого официальный представитель Кремля заявил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошел насыщенно, высокопоставленный гость ознакомился со множеством важных объектов.

Песков также сообщил, что ответный визит главы российского государства Владимира Путина в Северную Корею готовится в октябре.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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