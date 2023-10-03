В Кремле прокомментировали сообщение о начале президентской предвыборной кампании

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что не владеет информацией о начале президентской предвыборной кампании.

«Если такие планы появятся, мы проинформируем. Мне ничего неизвестно о том, что президентская [предвыборная] кампания будет объявлена в ноябре, у меня нет такой информации», — пояснил Песков.

До этого художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, актер Владимир Машков заявлял, что готов принять предложение быть доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году.

Песков также говорил, что президент Путин еще не делал заявлений по поводу возможного участия в выборах главы государства, крайняя дата выдвижения кандидатур будет обозначена, исходя из даты выборов.

Путин руководствуется в своих планах поддержкой людей и возможностью сделать для них больше.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».