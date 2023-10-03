Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали сообщение о начале президентской предвыборной кампании

У Дмитрия Пескова нет информации о начале президентской кампании в ноябре

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что не владеет информацией о начале президентской предвыборной кампании.

«Если такие планы появятся, мы проинформируем. Мне ничего неизвестно о том, что президентская [предвыборная] кампания будет объявлена в ноябре, у меня нет такой информации», — пояснил Песков.

До этого художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, актер Владимир Машков заявлял, что готов принять предложение быть доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году.

Песков также говорил, что президент Путин еще не делал заявлений по поводу возможного участия в выборах главы государства, крайняя дата выдвижения кандидатур будет обозначена, исходя из даты выборов.

Путин руководствуется в своих планах поддержкой людей и возможностью сделать для них больше.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий