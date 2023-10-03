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Молдавию обязали решить приднестровский вопрос до переговоров о вступлении в ЕС

Молдавию обязали решить вопрос с Приднестровьем до переговоров о вступлении в ЕС

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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавия обязана решить вопрос со спорным статусом Приднестровья до начала переговоров о вступлении в Европейский союз. Об этом заявил депутат Европейского парламента Дачиан Чолош, передает РИА Новости.

Ранее президент Молдавии Майя Санду не исключила, что страна сможет получить членство в ЕС без Приднестровья.

Чолош отметил, что не стоит ожидать, что Молдавия начнет переговоры по присоединению к ЕС без решения соответствующего вопроса, необходимо подготовиться к решению проблемы заранее.

Дипломат подчеркнул, что некоторые государства-члены ЕС не хотят вовлекать территориальные вопросы в Европейский союз.

В настоящее время в Евросоюз входят 27 стран. Странами – кандидатами на вступление являются Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Украина и Молдавия. Также на получение статуса кандидата претендует Косово.

В конце сентября испанское председательство Евросоюза сообщило, что главной темой обсуждения на заседании Европейского политического сообщества 5 октября в Гранаде станет возможное расширение ЕС до 36 стран.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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