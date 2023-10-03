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В Польше считают, что отношения с Украиной будут сложными

В кабмине Польши предрекли сложные отношения с Украиной в ближайшие месяцы

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Shutterstock

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер заявил журналистам, что отношения Варшавы и Киева могут быть «сложными» в ближайшие месяцы, однако Польша не будет оправдывать экономические ожидания Украины в связи с эмбарго на зерно, передает РИА Новости.

«У Украины тоже есть свои экономические интересы, например, в области сельского хозяйства, мы не сможем, не хотим, оправдать эти ожидания со стороны Украины», — сказал он.

Он подчеркнул, что представляет польское правительство, а не украинское.

«Разногласия будут происходить, это могут быть более тяжелые месяцы, но это не означает, что отношения между Польшей и Украиной будут плохими», — добавил пресс-секретарь.

До этого руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявлял, что Киеву не стоит за счет ухудшения отношений с «проверенными партнерами» налаживать связи в Европе, а неуважение интересов Варшавы может повлиять на каждое ее решение.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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