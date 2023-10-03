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В конгрессе США назвали условие для продолжения поддержки Украины

Конгрессмен Рой: ни одного доллара для Украины, пока границы США под угрозой

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Shannon Stapleton/Reuters

Ситуация на южной границе США заслуживает большего внимания, чем конфликт на Украине, считает конгрессмен-республиканец Чип Рой, передает Fox News. По его словам, финансовая поддержка Киева может возобновиться лишь после решения вопросов с защитой американских рубежей.

»[Мы] должны быть уверены, что ни один доллар не пойдет на Украину, пока мы не выполним свою работу по обеспечению безопасности границы», — отметил Рой.

Он добавил, что законодателям нужно усердно работать из-за миграционного кризиса на юге США. Рой подчеркнул, что внутренние приоритеты должны преобладать над иностранной помощью в конгрессе.

«Речь идет не о личностях. Речь идет о выполнении нашей работы. У нас огромный кризис на южной границе, который ставит под угрозу наших американских граждан и мигрантов, которые стремятся приехать сюда», — заключил конгрессмен.

Ранее Пентагон пожаловался конгрессу США на нехватку денег для Украины.

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