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Лавров заявил о поддержке Россией Южной Осетии

Лавров заявил, что Россия продолжит поддержку Южной Осетии в сфере безопасности

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Alet Pretorius/Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры в Сочи с президентом республики Аланом Гаглоевым, заявил, что РФ продолжит поддерживать Южную Осетию в сфере безопасности, передает ТАСС.

«Мы ценим совместную историю, братство наших народов, которое будем укреплять, будем также продолжать поддержку Республики Южная Осетия в сферах безопасности, обороны, социально-экономического развития», — сказал он.

Дипломат отметил, что российская сторона признательна Южной Осетии за поддержку военных, которые участвуют в специальной военной операции.

«Признательны за поддержку наших военнослужащих, участвующих в спецоперации, в том числе за ваше личное внимание к направлению гуманитарной помощи в этот регион», — указал Лавров.

Также Сергей Лавров заявил, что Москва работает с азербайджанскими коллегами и соседями, чтобы стабилизировать обстановку в Нагорном Карабахе. Он выразил надежду, что в Ереване также в этом заинтересованы и будут прилагать для этого усилия.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.

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