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Лавров поблагодарил Южную Осетию за помощь участникам СВО

Лавров: РФ признательна Южной Осетии за поддержку участников СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил власти Южной Осетии за помощь военным, участвующим в специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, видео с началом которых опубликовал МИД РФ.

«Мы признательны за поддержку наших военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции [на Украине], в том числе ваше личное внимание к направлению гуманитарной помощи в этот регион. И исходим из того, что все задачи, которые были поставлены президентом (России Владимиром Путиным — «Газета.Ru»), конечно же будут выполнены», — сказал Лавров.

3 октября в Сочи проходят двусторонние и совместная трехсторонняя встречи с президентами Южной Осетии и Абхазии, а также с главами МИД республик. На них стороны обсудят отношения между странами, региональные и международные проблемы. Помимо этого, представители стран подпишут планы консультаций между дипломатическими ведомствами на 2024–2025 годы.

Ожидается, что во время переговоров особое внимание уделят координации на площадке женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.

Ранее в ходе переговоров Лавров заявил, что Россия продолжит поддержку Южной Осетии в сфере безопасности.

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