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Заседание Совета НАТО — Украина состоится 4 октября

В Брюсселе 4 октября пройдет заседание Совета НАТО — Украина

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Замгенсека НАТО и вице-премьер Украины встретятся 4 октября в штаб-квартире альянса в Брюсселе в рамках заседания Совета Украина — НАТО (NUC). Об этом сообщается на сайте альянса.

«В среду, 4 октября 2023 года, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ примет вице-премьера Украины Ольгу Стефанишину в штаб-квартире НАТО. Стефанишина будет взаимодействовать с союзниками в Совете НАТО-Украина (NUC)», — говорится в сообщении.

Мероприятие будет закрыто для СМИ. После него на сайте НАТО появятся фотографии со встречи, отметили в пресс-службе блока.

В конце сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг переговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Он заявил, что капитуляция Украины не приведет к миру в стране, а положит начало российской оккупации. Столтенберг сказал, что будущее государства в НАТО и что альянс собирается поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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