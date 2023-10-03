Конституционный суд приступил к рассмотрению дела импичмента президента Грузии

Конституционный суд Грузии начал рассмотрение вопроса возможного импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили на фоне нарушения ею грузинской конституции из-за ее зарубежных визитов без разрешения правительства. Трансляцию с заседания суда ведут грузинские телеканалы.

Правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» представляют глава политического объединения Ираклий Кобахидзе, а также депутаты Георгий Кахиани, Анри Оханашвили и Тенгиз Шарманашвили.

Интересы Зурабишвили в суде представляют бывший депутат парламента Тамар Чугошвили и бывшая судья Конституционного суда Майя Копалеишвили. Президент на суд при этом не явилась.

Обе стороны выступили за публичное рассмотрение дела.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение партия объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства. При этом реализация импичмента в парламенте потребует не только голосов партии власти, но и оппозиции.

В случае, если будет доказано нарушение главного закона Грузии со стороны Зурабишвили, парламент проголосует за ее импичмент. Если импичмент поддержат 100 из 150 депутатов, то политик будет отстранена от должности президента.

Ранее в Грузии назвали авантюрой импичмент президенту.