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Посол прокомментировал информацию о визите Мадуро в Россию

Посол Венесуэлы не подтвердил подготовку визита президента Мадуро в Россию

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РИА «Новости»

Посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес не подтвердил подготовку визита президента Николаса Мадуро в Россию, однако отметил, в Каракасе надеются на такую возможность, сообщает ТАСС.

«Визит президента Мадуро пока что не подтвержден, но мы ожидаем, что он состоится. Но конкретных дат сказать не можем», — заявил Веласкес.

До этого посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что президент Николас Мадуро имеет приглашение посетить Россию в удобное для него время, в том числе с учетом графика российского лидера Владимира Путина.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна в ближайшее время отправит своих первых космонавтов, мужчину и женщину, на Луну в составе китайской космической миссии.

Он сообщил об этом во время встречи с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином во время визита в Пекин.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

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