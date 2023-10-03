СМИ сообщили об отсутствии взаимопонимания у Шольца и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не могут достичь взаимопонимания и консенсуса, что влияет на принятие решений Евросоюза, в частности, по Украине. Об этом сообщает издание Financial Times.

По данным СМИ, отсутствие взаимопонимания между лидерами Германии и Франции также влияет на вопрос формирования национальных бюджетов стран ЕС.

«Похоже, они (Макрон и Шольц. — «Газета.Ru») просто не ладят... И это лежит в основе всего», — сообщил источник издания.

Ранее обозреватель издания Focus Ульрих Райтц высказал мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц проявил слабость, не став пожимать руку главе МИД России Сергею Лаврову на саммите G20. Комментируя отказ Шольца и главы МИД ФРГ Анналены Бербок от приветствия российского министра, Райтц отметил, что представители Германии хотели выставить Москву изолированной. Райтц считает, что такая «демонстрация» и «символическая политика» ни к чему не приведет. В качестве примера он указал на сотрудничество России со странами БРИКС.

Ранее Шольц назвал главную причину экономических проблем Германии.