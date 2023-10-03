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Байден решил обсудить с лидерами G7 вопрос помощи Украине

Axios: Байден переговорит с лидерами G7 о продолжении помощи Украине

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Julia Nikhinson/Reuters

Президент США Джо Байден собирается провести телефонный разговор со своими коллегами из стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), пишет Axios со ссылкой на источники. По информации портала, одной из основных тем беседы станет дальнейшая поддержка Украины на фоне продолжения российской военной спецоперации.

«Администрация Байдена изо всех сил пытается убедить союзников США в том, что военная помощь Украине будет продолжаться, несмотря на растущее число республиканцев в конгрессе, которые выступают против нее», — говорится в тексте.

Как отмечает Axios, Байден вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном проведут разъяснительную беседу с союзниками, чтобы снизить их опасения по поводу возможного срыва помощи Киеву и тому, что внутриполитическая американская борьба может как-то сыграть в пользу России. Портал подчеркивает, что Белый дом намерен уведомить своих зарубежных партнеров о работе с конгрессом для продолжения финансирования военной помощи Украине.

Опасения союзников США, в том числе в «Большой семерке», связывают с согласованием в конгрессе ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на 2024 финансовый год. При этом по требованию республиканцев из проекта убрали положения о новой финансовой помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что в G7 допускают затягивания конфликта на Украине на шесть-семь лет.

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