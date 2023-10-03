Стало известно о новом пакете помощи США Украине

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе должна объявить о новом пакете помощи Украине. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

При этом когда именно Вашингтон выделит пакет помощи Киеву, не сообщается, издание не приводит никаких подробностей.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что американские власти фактически заморозили контрактные проекты по оказанию помощи Украине из-за дефицита долгосрочного финансирования.

2 октября в Белом доме заявили, что действия республиканцев не способствуют помощи Киеву. Кроме того, Соединенные Штаты анонсировали выделение Украине очередного пакета вооружений.

30 сентября стало известно, что палата представителей США приняла проект финансирования кабмина на 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине. На таком варианте настояли республиканцы.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.