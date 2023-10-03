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МИД Венгрии призвал не связывать Россию и результат выборов в Словакии

Сийярто раскритиковал обвинения России во вмешательстве в словацкие выборы

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Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал обвинения России во вмешательстве в словацкие парламентские выборы, на которых победил экс-премьер-министр Роберт Фицо, сообщает газета Magyar Nemzet.

«Когда патриотичный, ставящий на первое место национальные интересы, выступающий против брюссельского либерального мейнстрима политик или политическая семья побеждает на выборах или хотя бы имеет шанс участвовать выборах, из Брюсселя сразу начинаются давление, нападки и клеймение», — заявил Сийярто.

Дипломат с сожалением отметил, что уровень политического дискурса в Европе значительно упал, из-за чего политика следования национальным интересам среди чиновников Европейского союза вызывает желание назвать таких политиков «шпионами Москвы».

Сийярто также поддержал победу Роберта Фицо на выборах, отметив, что бывший премьер Словакии поддерживает позицию, схожую с позицией венгерского правительства по вопросам мира, мигрантов и противодействия гендерной пропаганде.

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