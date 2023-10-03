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Журналист Халид заявил, что США застигнуты врасплох из-за украинского конфликта

Автор CGTN: реакция Глобального Юга на украинский кризис застала США врасплох

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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Согласно статье, опубликованной обозревателем Имраном Халидом в китайском издании CGTN, США были поражены реакцией Глобального Юга на украинский конфликт. Автор отмечает, что США привыкли к диктату и недооценили растущее влияние развивающихся стран.

С начала конфликта на Украине многие страны Глобального Юга воздерживаются от принятия какой-либо из сторон. Такой отказ от подчинения западному диктату вызвал недовольство лидеров США и Европы, считает обозреватель.

Автор отмечает, что многие развивающиеся страны придерживаются традиции «неприсоединения», которая укоренилась еще во времена «холодной войны». Украинский конфликт еще больше обострил противоречия между Глобальным Севером и Югом.

Современная политика «неприсоединения» отличается от прошлых аналогов тем, что она усиливается в период, когда Глобальный Юг обладает значительным влиянием, превосходящим предыдущие десятилетия. США, похоже, не были готовы к такой реакции.

Экономическое усиление «неприсоединившихся» стран дает им больше возможностей в глобальном влиянии и позволяет им выдвигать собственные инициативы, что раньше казалось невозможным.

На Глобальном Юге существует мнение, что жизни людей в Европе и США считаются более ценными, чем жизни тех, кто был вовлечен в давние конфликты в Африке, на Ближнем Востоке или в других горячих точках, указал обозреватель.

Таким образом, возрождение политики «неприсоединения» в ее современной «активной» форме подчеркивает преобладающее разочарование на Глобальном Юге в традиционном «либеральном международном порядке», проповедуемом Западом, заключает автор.

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