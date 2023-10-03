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В Польше заявили, что Украина не должна портить отношения с «проверенными партнерами»

В Варшаве предупредили Киев о необходимости уважать интересы Польши

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Shutterstock

Руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Киеву не стоит за счет ухудшения отношений с «проверенными партнерами» налаживать связи в Европе, а неуважение интересов Варшавы может повлиять на каждое ее решение. Об этом сообщает польский еженедельник Tygodnik Sieci.

Пшидач отметил, что украинские власти не должны отталкивать «проверенных партнеров». Он посоветовал руководству Украины не думать, что обещания более крупных государств лучше, чем конкретные действия меньших стран. Польский чиновник при этом имел ввиду возникшее у многих впечатление, что Киев начинает отходить от союза с Варшавой в пользу сотрудничества с Берлином.

Пшидач подчеркнул, что Украине следует уважать интересы Польши, так как их неуважение будет влиять на каждое решение Варшавы. Поэтому Польша будет сотрудничать с Украиной только при взаимном совпадении интересов. В спорных же вопросах Варшава намерена жестко отстаивать свои интересы. Пшидач особо отметил, что утраченное Польшей доверие к Украине будет очень трудно восстановить.

Кроме того, польский чиновник заявил, что речь украинского президента в ООН была отрицательно воспринята не только в Польше, но и в целом в регионе.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что отношения между республикой и Украиной входят в стадию, когда их восстановление потребует «титанических усилий».

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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