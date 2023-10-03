В США заявили о «волне шока» в Европе из-за приостановки финансирования Украины

Страны Европейского союза (ЕС) не уверены в своей способности в одиночку финансировать Украину, если США все же откажутся от оказания помощи украинским властям. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В материале указано, что в настоящее время европейские государства испытывают серьезные экономические проблемы. При этом они обладают довольно слабой оборонной промышленностью, поэтому сейчас перед руководителями стран ЕС встал важный вопрос.

«Если США откажутся от ведущей роли в поддержку Украины, смогут ли они восполнить этот пробел?» — уточнили авторы публикации.

По данным издания, из-за решения американских властей всю Атлантику накрыла «волна шока». Причина тому — сильно ограниченная способность государств регионального содружества наращивать военную и экономическую помощь Киеву.

Авторы статьи подчеркнули, что проблема кроется не только в высокой инфляции и экономической стагнации. За последние несколько лет оборонная промышленность в Европе также сильно ослабла, из-за чего сократилось и производство вооружений.

В частности, речь идет о медленных темпах выпуска танков и самолетов. Теперь на все это требуется много времени, так как после окончания «холодной войны» европейские правительства значительно сократили расходы на оборону, уточняется в материале.

1 октября президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому финансирование федерального правительства было продлено на 45 дней. В то же время в документе отсутствовал пункт о предоставлении денежных средств Украине.

Позже американский лидер заявил, что не намерен отказываться от поддержки Украины. По словам главы государства, сейчас он ждет отдельного проекта по этому вопросу от членов конгресса.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель обсуждает с Вашингтоном продолжение финансирования Киева.