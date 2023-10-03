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Посольство РФ ответило на заявление Госдепа США об участии Путина в саммите АТЭС

Посол Антонов: РФ самостоятельно определит уровень участия в саммите АТЭС в США

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Российские власти сами определят уровень своего участия в предстоящем саммите АТЭС, который должен пройти в ноябре в Сан-Франциско. На это указал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, чье заявление опубликовано в Telegram-канале дипломатической миссии.

По его словам, роль США как председателя организации состоит лишь в выполнении технической функции. Речь идет о составлении документа о проведении мероприятия и рассылке соответствующих приглашений всем потенциальным участникам.

«Решение же вопроса о составе делегации и уровне представленности — прерогатива России», — подчеркнул Антонов.

Дипломат добавил, что состав делегации будет утвержден с учетом практической целесообразности. При этом сначала Вашингтону необходимо отправить Москве приглашение, следует из заявления посла.

2 октября руководитель пресс-службы американского Государственного департамента Мэттью Миллер заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на предстоящем форуме. Именно это высказывание прокомментировал Антонов.

До этого представитель Москвы сообщил, что российская сторона все еще не получила от США официальное приглашение на ноябрьский саммит АТЭС. Как сказал дипломат, Белый дом медлит с ответом по данному вопросу и уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «ущербной» политическую линию США в рамках АТЭС.

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