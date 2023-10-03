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В конгресс США поступило прошение об отставке спикера нижней палаты Маккарти

Fox News: член палаты представителей Гетц подал прошение об отставке Маккарти

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Jon Cherry/Reuters

Член нижней палаты конгресса США, представляющий Республиканскую партию, Мэтт Гетц подал прошение об отставке спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Законодатель еще 2 октября сообщил журналистам о соответствующих планах. Свои намерения он объяснил тем, что парламенту страны необходимо новое и заслуживающее доверия руководство.

«Я сообщаю о том, что поднимаю вопрос о привилегиях палаты представителей <...> и объявляю должность спикера палаты представителей вакантной», — указал республиканец в ходе выступления в нижней палате конгресса США.

При этом в случае отстранения Маккарти от указанной должности среди членов республиканского большинства начнется борьба за назначение следующего спикера. Журналисты не исключили, что принятие соответствующего решения займет довольно много времени.

Более того, кадровые перестановки в парламенте могут привести к приостановке законотворческого процесса. В частности, речь идет о деятельности нижней палаты конгресса.

Ранее Гетц обвинил Маккарти в закулисном сотрудничестве с демократами по вопросу финансирования Украины.

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