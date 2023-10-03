Байден поделился ожиданиями от решения конгресса США по Украине

Президент США Джо Байден рассчитывает, что конгрессмены-республиканцы одобрят выделение дополнительных денежных средств на помощь Украине. Соответствующее заявление главы государства распространили журналисты пресс-пула Белого дома, передает ТАСС.

Как отметил американский лидер, спикер палаты представителей Кевин Маккарти дал ему обещание по поводу оказания поддержки украинским властям. То же касается членов республиканской франции, которая составляет большинство в нижней палате парламента США.

«Я полностью ожидаю, что спикер и республиканское большинство в конгрессе сдержат свое обещание обеспечить прохождение [законопроекта о выделении] помощи Украине», — указал Байден.

1 октября президент США подписал закон о продлении финансирования федерального правительства на 45 дней. При этом в документе отсутствовал пункт о предоставлении помощи Киеву.

Позже глава государства заявил, что Вашингтон не намерен отказываться от поддержки украинских властей. По словам Байдена, в настоящее время он ожидает от законодателей отдельный проект по данному вопросу.

Кроме того, лидер страны сообщил о существовании некой «сделки по Украине» между ним и спикером нижней палаты конгресса США Кевином Маккарти. Тем не менее в Белом доме отказались раскрывать какие-либо детали соглашения и подтверждать слова Байдена.

Ранее конгрессмен Мэтт Гетц заявил, что Киев лишился поддержки большинства членов республиканской фракции в палате представителей.