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Конституционный суд Грузии приступит к рассмотрению импичмента президенту Зурабишвили

Конституционный суд Грузии рассмотрит иск об импичменте президенту Зурабишвили

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Shakh Aivazov/AP

3 октября Конституционный суд Грузии проведет первое заседание по рассмотрению иска об импичменте президенту страны Саломе Зурабишвили, сообщает РИА Новости.

Процедура импичмента была инициирована депутатами парламента от правящей партии «Грузинская мечта». Депутаты обвинили Зурабишвили в несогласованных с правительством Грузии зарубежных визитах.

1 октября администрация грузинского президента распространила заявление о том, что Зурабишвили из-за запрета правительства и рассмотрения в Конституционном суде вопроса об импичменте отменила свою поездку в Бельгию.

Ранее генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта-Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что поездками в страны Европейского союза глава государства Саломе Зарубишвили сознательно нарушает конституцию, а подобные визиты поощряются «так называемыми друзьями» из-за границы. С его точки зрения, подобные действия совершаются, чтобы вызвать «дестабилизацию и хаос в стране». Он также заявил, что правящая партия не допустит такого развития событий.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.

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