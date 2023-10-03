В конгрессе США рассказали об уровне поддержки Украины

Украина лишилась поддержки со стороны большинства членов республиканской фракции в нижней палате конгресса США. Об этом заявил американский парламентарий от штата Флорида Мэтт Гетц, передает ТАСС.

Законодатель подчеркнул, что в настоящее время Республиканская партия имеет большинство в палате представителей. При этом значительное количество членов соответствующей фракции больше не хотят оказывать Киеву какую-либо помощь, указал он.

«При последнем голосовании в этой палате непосредственно по Украине на прошлой неделе «за» проголосовал 101 республиканец, «против» — 117», — пояснил Гетц.

Также он обратился к спикеру нижней палаты американского парламента Кевину Маккарти, призвав его раскрыть детали так называемой «секретной сепаратной сделки по Украине». По мнению законодателя, его коллега от штата Калифорния действительно заключил соответствующее соглашение с президентом страны Джо Байденом.

Как отметил законодатель, недавние слова главы государства о существовании некоего «договора» между ним и Маккарти свидетельствуют о возможном закулисном сотрудничестве последнего с демократами. Гетц не исключил, что спикер палаты представителей достиг определенных договоренностей с партией действующего президента по поводу дальнейшего финансирования Украины.

Конгрессмен указал, что комментарии Маккарти по данному поводу были достаточно «туманны». В частности, спикер заявил о желании продолжать выделять деньги на нужды украинских властей.

Ранее Байден утвердил временный бюджет США, в котором не оказалось пункта о предоставлении помощи Украине.