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Небензя заявил, что ряд вопросов РФ по вооруженной миссии в Гаити остался без ответа

Небензя: ряд вопросов России по вооруженной миссии в Гаити остался без ответа

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MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не получила ответа на ряд своих вопросов о миссии по содействию безопасности в Гаити. Об этом дипломат сказал, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.

По словам Небензи, Россия принципиально не возражает против миссии как таковой. Вместе с тем, отметил он, необходимо понимать, что направление в другую страну вооруженных сил даже по просьбе его правительства является крайней мерой, которая требует тщательной проработки. Небензя подчеркнул, что в ходе планирования миссии и подготовки резолюции СБ ООН Россия столкнулась с тем, что на ее справедливые запросы о предоставлении более подробной информации о концепции операции, модальности в использовании силы, стратегии вывода контингента не было дано ответа.

Ранее сообщалось, что Советом Безопасности ООН была принята резолюция о создании миссии по содействию безопасности в Гаити. Резолюция по Гаити была подготовлена США и Эквадором. Россия и Китай воздержались при голосовании.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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