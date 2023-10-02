Сирийская дипмиссия в Эр-Рияде готовится возобновить работу

Сирийское посольство в Саудовской Аравии намерено возобновить свою работу после многолетнего перерыва, вызванного разладом в отношениях между двумя государствами. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел арабской республики Бассам ас-Саббах, передает РИА Новости.

Таким образом представитель Дамаска прокомментировал перспективы нормализации отношений страны с Эр-Риядом. Также журналисты задали ему вопрос о возможном возобновлении деятельности дипломатической миссии.

«Наша дипломатическая миссия готовится приступить к работе», — уточнил собеседник агентства.

Согласно имеющейся информации, в 2011 году правительство Саудовской Аравии отозвало своего посла из Сирии. Данное решение было принято в связи с началом на территории республики вооруженного конфликта.

При этом процесс нормализации двусторонних отношений начался весной 2023 года. Тогда в королевство впервые с начала конфликта прибыл сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад.

Глава ведомства посетил экономическую «столицу» Саудовской Аравии — город Джидда. Здесь его встретил руководитель МИД королевства Валид аль-Хурейджи, после чего состоялись переговоры.

Ранее стало известно о планах Дамаска и Пекина активизировать сотрудничество в стратегических сферах.