В США не стали раскрывать детали сделки Байдена и Маккарти по Украине

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга с журналистами не раскрыла детали сделки, которую, по словам президента США Джо Байдена, он заключил со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти по Украине. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Я не буду говорить за рамками того, что сказал президент», — сказала она.

Журналисты несколько раз пытались уточнить у пресс-секретаря, была ли сделка в реальности и готова ли Жан-Пьер подтвердить, что американский лидер говорил правду об Украине. Однако официальный представитель Белого дома ничего конкретного не ответила.

«Мы знаем, что есть двухпартийная поддержка Украины, мы признательны за нее. Вот, что мы видим», — добавила она.

1 октября Байден на фоне утвержденного временного бюджета пообещал, что помощь союзникам Соединенных Штатов и Украине не закончится. Американский лидер также отмечал, что большинство конгрессменов Соединенных Штатов продолжают поддерживать выделение помощи Украине.

Накануне президент США подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине.

В этот же день сообщалось, что палата представителей Соединенных Штатов не приняла план финансирования работы правительства до 31 октября. Отмечалось, что проект опротестовывает Верхняя палата конгресса США и Белый дом.

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