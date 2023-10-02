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В Польше заявили, что налаживание отношений Варшавы и Киева требует «титанических усилий»

МИД Польши: налаживание отношений Варшавы и Киева требует титанических усилий

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Global Look Press

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что отношения между республикой и Украиной входят в стадию, когда их восстановление потребует «титанических усилий», передает телеканал Polsat News.

«Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия», — сказал министр об отношениях двух стран.

Он указал, что у Варшавы и Киева «давние и сложные отношения». По мнению дипломата, украинские власти «точно найдут выход, если захотят».

Рау также спросили о том, почему его не было на прошедшей в понедельник в Киеве неформальной встрече глав МИД Евросоюза. В ответ он заявил, что в отношениях между разными государствами бывают «периоды конъюнктуры и деконъюнктуры».

«Если говорить об отношениях между Польшей и Украиной, то мы сейчас входим в фазу деконъюнктуры, и мое отсутствие — проявление этого процесса», — отметил министр.

По его словам, у двух стран различные интересы из-за спора вокруг транзита украинских зерновых, поскольку Польша, отстаивая интересы своих фермеров, ввела запрет на ввоз зерна с Украины на свою территорию. А после обвинений украинского президента Владимира Зеленского в адрес Польши, которые прозвучали на Генеральной Ассамблее ООН, отношение польского общества к политике Киева в отношении республики «пошатнулось, если не сказать больше», добавил Рау.

22 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Зеленского никогда больше не оскорблять поляков.

Он напомнил, что глава Украины произнес оскорбительные слова во время своего выступления в ООН. По словам премьер-министра, больше «поляки этого не допустят». Моравецкий отметил, что защита польского доброго имени — это «важнейшая задача» правительства республики. Он обратил внимание, что в нынешней геополитической ситуации польские власти намерены отстаивать все свои аргументы.

19 сентября Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что ряд европейских друзей Украины «подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из (поставок) зерна триллер».

Ранее в Польше раскритиковали Зеленского за чествование ветерана дивизии СС «Галичина».

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