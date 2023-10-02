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Госдеп США заявил о заморозке контрактных проектов по оказанию помощи Украине

Администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

Американские власти фактически заморозили контрактные проекты по оказанию помощи Украине из-за дефицита долгосрочного финансирования. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает ТАСС.

«<…> мы уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности», — сказал он.

По словам Миллера, в условиях отсутствия долгосрочного финансирования правительства США у страны нет возможности реализовывать контрактные программы. Он обратил внимание, что финансирование «было приостановлено».

2 октября в Белом доме заявили, что действия республиканцев не способствуют помощи Киеву. Кроме того, США анонсировали выделение Украине очередного пакета вооружений.

30 сентября стало известно, что палата представителей США приняла проект финансирования кабмина на 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине. На таком варианте настояли республиканцы.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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