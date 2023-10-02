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Зеленский раскрыл, сколько стран ЕС не присоединились к гарантиям безопасности Киеву

Зеленский надеется, что еще семь стран ЕС присоединятся к гарантиям безопасности

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Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что уже 20 государств Европейского союза (ЕС) присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Он ожидает, что к ним присоединятся и оставшиеся семь стран организации. Его слова приводит «Европейская правда».

«Уже 20 государств Евросоюза присоединились к декларации по гарантиям, и будет сильным шагом, когда присоединятся и другие семь государств европейского сообщества. Каждый такой шаг для присоединения – это четкий сигнал России…», — заявил Зеленский.

Он также выразил надежду, что до конца года Украина заключит первые двусторонние соглашения с партнерами по «гарантиям безопасности».

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что гарантии безопасности для Украины должны включать военную, экономическую поддержку и помощь во вступлении страны в Евросоюз и НАТО.

До этого Владимир Зеленский говорил, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона гарантии безопасности по израильской модели.

Глава МИД стран ЕС впервые собрались на неформальную встречу в Киеве 2 октября. Как ожидается, в рамках переговоров будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержке Киева со стороны Брюсселя. ЕС нарастил финансовую и военную помощь Украине в ответ на запуск российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года. Кроме того, Брюссель ввел масштабные санкции против Москвы.

Ранее в СНБО Украины пожаловались на непонимание фразы «победа Киева».

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