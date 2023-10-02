Лавров прокомментировал заявления Армении о возможном выходе страны из ОДКБ

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что заявления Армении о возможном выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются суверенным выбором руководства республики. Такое заявление он сделал на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Если же, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности, — это его суверенный выбор, выбор армянского руководства», — сказал министр.

27 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и их союзники убеждает Армению выйти из ОДКБ и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета мнения армян Нагорного Карабаха.

В январе 2023 года армянские власти заявили, что отказываются от проведения учений ОДКБ на своей территории. В сентябре Ереван отозвал своего постпреда в ОДКБ. В этом же месяце премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стало очевидно, — ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности республики. Таким образом он прокомментировал проект ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.