Победившей на выборах в Словакии партии дали 14 дней на формирование правительства

У лидера победившей на выборах в парламент Словакии партии Smer Роберта Фицо есть 14 дней, чтобы сформировать правительство. Об этом сообщает издание Dennikn.

«Президент дала Роберту Фицо 14 дней на формирование правительства. Покидая президентский дворец, политик сказал, что это будет непросто», — говорится в публикации

Отмечается, что Фицо обещал приложить все усилия для формирования правительства.

Парламентские выборы в Словакии прошли 30 сентября. Социал-демократическая партия Smer набрала 22,94% голосов.

До этого замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что парламентские выборы в Словакии проводились в условиях «беспрецедентной дезинформации», с которой столкнулась занявшая второе место партия Progresivne Slovensko (PS).

По ее словам, Еврокомиссия с уважением отнеслась к результатам парламентских выборов в Словакии.

Ранее политолог Владимир Корнилов говорил, что Фицо снизит поддержку Киева и наладит диалог с Россией.