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Шольц рассказал, как принимает решения по оказанию помощи Киеву

Шольц заявил, что взвешивает решения о помощи Киеву чтобы избежать эскалации

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Johanna Geron/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что всегда тщательно продумывает решения о поставках вооружения для Украины, чтобы избежать дальнейшей эскалации между НАТО и Россией. Его слова приводит ТАСС.

«Неважно, сколь <...> громкими были дискуссии, мы всегда тщательно проверяли каждое отдельное решение, чтобы не было эскалации до войны между НАТО и Россией», — сказал Шольц.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории. По его словам, Германия в этом плане придерживается той же политики, что и США. Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце мая. К августу призывов к поставкам Киеву дальнобойных ракет стало все больше, в основном со стороны представителей партий из правящей коалиции — коллег Шольца из Социал-демократической партии и их партнеров из Свободной демократической партии.

Позже в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия может поставить Украине ракеты Taurus после того, как добьется ограничения их дальности, чтобы не допустить атак по территории России.

Ранее Украина стала главным импортером военной техники из Германии.

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