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Трамп прокомментировал иск о мошенничестве против себя и Trump Organization

Трамп счел иск против себя и Trump Organization обманом и постановкой

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Andrew Harnik/AP

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что гражданский иск против него и его компании Trump Organization является обманом и постановкой. Такое заявление бывший глава Белого дома сделал перед началом судебного процесса против него самого и его организации, передает РИА Новости.

По его словам, в этом деле не было потерпевших.

«Преступление совершается против меня, потому что наши окружной и генеральный прокуроры коррумпированы», — сказал политик.

Бывший американский лидер также назвал данное дело попыткой навредить ему в рамках предвыборной кампании.

До этого стало известно, что суд признал Трампа виновным в мошенничестве.

В настоящее время Трампу предъявлены обвинения в рамках четырех уголовных дел, и он называет их попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Среди этих обвинений есть тяжелые статьи, которые могут привести к лишению свободы на 20 лет. Если сроки будут складываться, то его, возможно, осудят на несколько столетий тюрьмы. В совокупности по всем обвинениям Трампу грозит более 700 лет заключения.

Ранее кандидат в президенты США назвал Трампа Дональдом Даком.

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