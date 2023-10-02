Лавров назвал проявлением нацизма запрет нескольких стран ЕС на въезд российских автомобилей

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал проявлением нацизма по отношению к русским запрет ряда стран ЕС на въезд российских автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, европейцы в последние годы прикрывались «внешней благообразностью», чтобы сохранить в себе остатки дипломатии и этики, и эта благообразность слетела с них очень быстро.

«В общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом», — пояснил Лавров в ответ на просьбу прокомментировать запрет на въезд в некоторые страны ЕС на российских автомобилях.

До этого парламент Баварии выступил против конфискации российских машин. Об этом заявил глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер.

По словам Зингера, большинство жителей Германии ничего не слышали про действующие в отношении России запреты.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.