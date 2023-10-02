Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров назвал проявлением нацизма запрет нескольких стран ЕС на въезд российских автомобилей

Лавров: запрет ЕС на въезд автомобилей РФ — нацизм по отношению к русским

close
100%
МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал проявлением нацизма по отношению к русским запрет ряда стран ЕС на въезд российских автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, европейцы в последние годы прикрывались «внешней благообразностью», чтобы сохранить в себе остатки дипломатии и этики, и эта благообразность слетела с них очень быстро.

«В общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом», — пояснил Лавров в ответ на просьбу прокомментировать запрет на въезд в некоторые страны ЕС на российских автомобилях.

До этого парламент Баварии выступил против конфискации российских машин. Об этом заявил глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер.

По словам Зингера, большинство жителей Германии ничего не слышали про действующие в отношении России запреты.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий