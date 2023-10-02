Боррель назвал самую надежную гарантию безопасности Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что членство Украины в ЕС стало бы самой надежной гарантией ее безопасности. Соответствующее заявление он сделал по итогам неформальной встречи в Киеве глав МИД стран Евросоюза, передает РИА Новости.

В этой связи глава евродипломатии обратил внимание на важность продолжения Украиной внутренних реформ.

«Самое сильное обязательство в области безопасности, которое мы можем предоставить Украине, – это членство в ЕС… Сейчас Украина является кандидатом и продолжает двигаться вперед… Мы также обсудили проведение реформ», — сказал Боррель.

По его словам, Брюссель и Киев также работают «над усилением сотрудничества между оборонной промышленностью Европы и Украины».

Боррель также указал на важность усиления помощи ЕС в разминировании Украины. Он добавил, что это является ключевым условием для восстановления экономики этой страны.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что гарантии безопасности для Украины должны включать военную, экономическую поддержку и помощь во вступлении страны в Евросоюз и НАТО.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона гарантии безопасности по израильской модели.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.