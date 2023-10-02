Зеленский посетовал на паузу Евросоюза в вопросе введения санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз взял длинную паузу при разработке новых антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«Нужно активизировать работу и в отношении нового санкционного пакета Евросоюза», — заявил он.

По словам главы государства, пауза в ведении санкций после 11-го санкционного пакета слишком затянулась.

Зеленский также отметил, что Евросоюз должен ввести новые санкции не только против Российской Федерации, но и против Ирана, за помощь РФ.

Ранее Зеленский во время выступления перед министрами иностранных дел государств ЕС призвал интегрировать обучение украинских пилотов на F-16 в тренировочную миссию ЕС. Он также подчеркнул необходимость усилить ПВО страны перед наступлением зимы. До этого газета The New York Times писала, что президент Украины Владимир Зеленский спешит заручиться поддержкой США и Евросоюза в поставке истребителей F-16 до проведения выборов в западных странах.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует до конца года подготовить больше украинских военных, чем планировалось.