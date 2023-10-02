Страны Запада могут перестать предоставлять помощь Киеву

Ситуация с коррупционными скандалами на Украине может подорвать доверие у лидеров стран Запада и обернуться прекращением предоставления помощи Киеву, говорится в правительственном документе. Об этом сообщило издание Politico.

По информации СМИ, сейчас администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена серьезно обеспокоена проблемой коррупции на Украине.

Из текста документа следует, что «восприятие коррупции на высшем уровне» может «подорвать доверие украинской общественности и лидеров зарубежных стран к правительству военного времени».

Подчеркивается, что коррупция может привести к тому, что западные союзники откажутся от содействия украинской стороне в ведении боевых действий.

Не исключается, что американские власти надавят на Украину, чтобы она сократила уровень коррупции в стране.

Проблема с коррупцией на Украине длительное время беспокоит чиновников в Вашингтоне, но с начала боевых действий значение данной проблемы стало меньше.

Теперь администрация Байдена может поднять вопрос о будущей экономической помощи Киеву, для этого надо будет провести реформы по борьбе с коррупцией.

В сентябре депутат Рады Алексей Гончаренко связал отставку замминистров обороны Украины с коррупцией.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.