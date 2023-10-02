Канцлер Германии Олаф Шольц вгоняет немецкую химическую промышленность в банкротство, оказывая помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, у Германии есть деньги на то, чтобы поставлять оружие на Украину, но нет «ни единого евроцента, чтобы помочь собственной экономике».

«Канцлер своими руками вгоняет химическую промышленность страны в банкротство, что потенциально приведет к тысячам новых безработных и полновесной рецессии», — написала дипломат в Telegram.

По оценкам экспертов, стагнация и кризис в химической промышленности Германии почти необратимы, отметила Захарова.

Представитель МИД также привела показатели снижения темпов производства химической промышленности Германии. Она рассказала, что представители бизнеса просят Шольца остановить рост цен на электроэнергию.

Это повышение цен может быть связано с подрывом наиболее стабильного маршрута поставки энергоресурсов в Германию — трубопроводов «Северный поток», предположила дипломат. При этом в немецких СМИ муссируется тема, что газопроводы якобы взорвали украинцы, подчеркнула Захарова.

Как заявлял американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, занимавшийся расследованием взрывов на «Северных потоках», в ЦРУ знали, что Шольц был осведомлен о планах взорвать газопроводы.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».