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Главе партии Smer Фицо поручили сформировать кабмин Словакии

Президент Словакии Чапутова поручила лидеру Smer Фицо сформировать правительство

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Radovan Stoklasa/Reuters

Президент Словакии Зузана Чапутова поручила лидеру одержавшей победу на парламентских выборах партии «Направление — социальная демократия» (Smer), бывшему премьер-министру республики Роберту Фицо сформировать кабинет министров. Об этом сообщает телеканал TA3.

Согласно данным телеканала, церемония назначения прошла во дворце главы государства в Братиславе.

Партия Smer победила на выборах 30 сентября, набрав 22,94% голосов, обеспечив себе в парламенте 42 кресла из 150.

2 октября Чапутова провела встречу с Фицо. Премьер-министр Словакии Людовит Одор сообщал, что парламентские выборы в Словакии прошли без каких-либо нарушений.

Глава правительства отметил, что это девятые парламентские выборы в стране, поэтому республика имеет достаточный опыт их проведения.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя победу партии бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо на выборах, назвал абсурдными обвинения в адрес его «пророссийской» позиции.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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